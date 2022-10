Un posto al sole, il triste colpo di scena: proprio lui se n’è andato così | L’indiscrezione pesantissima (Di martedì 4 ottobre 2022) La fiction Un posto al sole continua ad intrattenere l’ormai affezionato pubblico della rete Rai. Sembra che nei prossimi giorni arriverà un colpo di scena inaspettato che potrà lasciare l’amaro in bocca a molti fan. Ecco tutti i dettagli Sono anni che la nota fiction Un posto al sole tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Diventa difficile staccare gli occhi dal televisore dato che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. I fan dovranno dire presto addio ad uno dei personaggi tanto amati. Un’indiscrezione bomba, riportata dal sito Solonotizie24. Ma cosa succederà da adesso in poi? La grandissima indiscrezione Vladimir Randazzo, a partire da questa stagione, ha iniziato la sua avventura nella fiction Un ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 4 ottobre 2022) La fiction Unalcontinua ad intrattenere l’ormai affezionato pubblico della rete Rai. Sembra che nei prossimi giorni arriverà undiinaspettato che potrà lasciare l’amaro in bocca a molti fan. Ecco tutti i dettagli Sono anni che la nota fiction Unaltiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Diventa difficile staccare gli occhi dal televisore dato che i colpi disono sempre dietro l’angolo. I fan dovranno dire presto addio ad uno dei personaggi tanto amati. Un’indiscrezione bomba, riportata dal sito Solonotizie24. Ma cosa succederà da adesso in poi? La grandissima indiscrezione Vladimir Randazzo, a partire da questa stagione, ha iniziato la sua avventura nella fiction Un ...

Fla2286 : Poi, certa gente, non dica che certe risposte non se le sono tirate da sole. ????? Io, al posto loro, avrei anche fa… - aihodyu1n : io credo che lei fosse genuinamente dispiaciuta delle sue uscite ma per cortesia quel video fa spisciare perché è p… - PaolaTosi9 : @ProfMBassetti Cosa stai cercando un posto al sole dopo aver transitato in tutte le TV??? In cerca di visibilità!!! - ladydd69 : Si certo Mattarella gli cede il posto, avete capito tutto Quelli del Sole stanno ancora in adorazione, porelli - sissi_campanini : @ProfMBassetti @SilviaGiomi Ti stai cercando un posto al sole o meglio dire fra i nostri ministeri? Oggi dici una c… -