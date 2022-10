Un divano a 350 euro: prezzi folli nelle città universitarie | Qual è la situazione in giro per l’Italia? (Di martedì 4 ottobre 2022) Che sia colpa della crisi economica o meno, la storia che stiamo per raccontare ha davvero dell’incredibile. La vita è diventata più cara e di questo abbiamo potuto tutti averne prova con i nostri occhi. Ogni giorno scopriamo che Qualcosa al supermercato costa di più, ci preoccupiamo per l’ammontare della prossima bolletta di luce e gas, del prezzo altalenante della benzina. L’aumento stratosferico delle materie prime e di quelle energetiche ha inevitabilmente creato un impatto negativo su tutto, ma in alcuni casi la situazione degenera in Qualcosa di totalmente inaccettabile. È quello che è successo nella vicenda che oggi andiamo ad analizzare. La protagonista è Bologna, una delle città più grandi d’Italia e con un alto afflusso di studenti universitari da tutto il Paese. L’università ha, di per sé, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 ottobre 2022) Che sia colpa della crisi economica o meno, la storia che stiamo per raccontare ha davvero dell’incredibile. La vita è diventata più cara e di questo abbiamo potuto tutti averne prova con i nostri occhi. Ogni giorno scopriamo checosa al supermercato costa di più, ci preoccupiamo per l’ammontare della prossima bolletta di luce e gas, del prezzo altalenante della benzina. L’aumento stratosferico delle materie prime e di quelle energetiche ha inevitabilmente creato un impatto negativo su tutto, ma in alcuni casi ladegenera incosa di totalmente inaccettabile. È quello che è successo nella vicenda che oggi andiamo ad analizzare. La protagonista è Bologna, una dellepiù grandi d’Italia e con un alto afflusso di studenti universitari da tutto il Paese. L’università ha, di per sé, ...

