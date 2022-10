Ultima spiaggia Juve in Champions, Allegri “Obbligati a vincere” (Di martedì 4 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Non ci rimane altro che vincere”. Massimiliano Allegri sa che la sua Juve non ha alternative domani contro il Maccabi Haifa dopo aver perso le prime due gare del girone di Champions. “Fino a che la matematica non ci condanna, dobbiamo lavorare per passare il turno, domani dobbiamo mettere il primo mattoncino e poi vediamo. Ma affrontiamo una squadra che a Lisbona aveva fatto una buona partita e che col Psg in casa fino al 70? stava sull'1-1 – sottolinea alla vigilia – E' una squadra che corre, pressa, gioca a uomo a tutto campo, sarà una partita complicata come tutte quelle in Champions. Veniamo da una bella vittoria sul Bologna, dobbiamo fare una prestazione su quei livelli e andare a migliorare la parte tecnica per portare a casa la vittoria”. Il successo di domenica è stata una ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Non ci rimane altro che”. Massimilianosa che la suanon ha alternative domani contro il Maccabi Haifa dopo aver perso le prime due gare del girone di. “Fino a che la matematica non ci condanna, dobbiamo lavorare per passare il turno, domani dobbiamo mettere il primo mattoncino e poi vediamo. Ma affrontiamo una squadra che a Lisbona aveva fatto una buona partita e che col Psg in casa fino al 70? stava sull'1-1 – sottolinea alla vigilia – E' una squadra che corre, pressa, gioca a uomo a tutto campo, sarà una partita complicata come tutte quelle in. Veniamo da una bella vittoria sul Bologna, dobbiamo fare una prestazione su quei livelli e andare a migliorare la parte tecnica per portare a casa la vittoria”. Il successo di domenica è stata una ...

