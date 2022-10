Ucraina | ultime notizie Usa | nessun segnale che la Russia stia per usare arma atomica

(Di martedì 4 ottobre 2022) «L’uso di armi nucleari da parte dellaè possibile solo in accordo con la sua dottrina sulla deterrenza», afferma il Cremlino. Mosca ammette intanto di essere sulla difensiva nella regione del Kherson. Gli Usa invieranno presto 4 nuovi sistemi antimissile avanzati all’, secondo fonti vicine al dossier. In giornata al Copasir audizione del ministro della Difesa uscente Guerini che potrebbe illustrare un nuovo decreto per l’invio dimenti a Kiev

SkyTG24 : Secondo il Cremlino, l'esercito di #Zelensky 'con le sue soverchianti unità blindate' è riuscito a 'penetrare le li… - sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - HerodiasDiana : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, Kiev avanza nel Kherson. Un milione in fuga dalla Russia LIVE - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Kiev avanza nel Kherson. Un milione in fuga dalla Russia LIVE -

