Ucraina, ambasciatore Zazo: “Attacco nucleare tattico russo? Timore c’è. Ma se accadesse Putin verrebbe isolato da tutti, anche da India e Cina” (Di martedì 4 ottobre 2022) “L’opinione prevalente negli ambienti governativi ucraini è che non ci siano segnali imminenti di un utilizzo di armi nucleari da parte russa. Putin, in difficoltà sul piano militare, starebbe alzando un po’ la posta in gioco e adottando una strategia del terrore psicologico per frenare gli ucraini, da un lato, e, dall’altro, per inviare un segnale all’opinione pubblica dei Paesi occidentali affinché riducano gli aiuti finanziari e militari all’Ucraina”. Lo rivela ai microfoni di “24 Mattino” (Radio 24) l’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, che spiega: “Qui ritengono che il Cremlino usi la minaccia del ricorso alle armi nucleari, ma in realtà non intenda farlo, perché, in caso di Attacco nucleare tattico, Putin si troverebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) “L’opinione prevalente negli ambienti governativi ucraini è che non ci siano segnali imminenti di un utilizzo di armi nucleari da parte russa., in difficoltà sul piano militare, starebbe alzando un po’ la posta in gioco e adottando una strategia del terrore psicologico per frenare gli ucraini, da un lato, e, dall’altro, per inviare un segnale all’opinione pubblica dei Paesi occidentali affinché riducano gli aiuti finanziari e militari all’”. Lo rivela ai microfoni di “24 Mattino” (Radio 24) l’italiano a Kiev, Pier Francesco, che spiega: “Qui ritengono che il Cremlino usi la minaccia del ricorso alle armi nucleari, ma in realtà non intenda farlo, perché, in caso disi troverebbe ...

