Twitter si aggiorna ancora | nuove funzioni in stile TikTok

Leggi su vesuvius

(Di martedì 4 ottobre 2022) In queste ore ancheha deciso dirsi. Per il social americano arriva una funzione in pieno: di cosa si tratta. Non si fermano glimenti nemmeno per, visto che il social americano ha deciso di stare al passo coi tempi per non perdere terreno sulle competitors: arriva un tool in. Nuovomento per la piattaforma social (via WebSource)Da tempo si parla della volontà didi introdurre un nuovo pulsante Modifica per consentire agli utenti di editare i loro tweet. Adesso sembra proprio che la funzionalità sarà ben presto resa disponibile per tutti gli utenti. A quanto pare l’azienda sta facendo dei test e proprio di recente ha ...