“Tutti matti per il riso”, al Quadriportico del Sentierone iniziativa per sensibilizzare sul tema del disagio psichico (Di martedì 4 ottobre 2022) Bergamo. Offrire comprensione, informazioni e orientamento per superare i pregiudizi sulle malattie psichiche. Nasce con questo obiettivo Progetto Itaca Bergamo, in rete con 17 sedi sparse su tutto il territorio italiano e coordinate da Fondazione Progetto Itaca, parte di un movimento internazionale che offre una visione innovativa del disagio psichico, collaborando con importanti associazioni mondiali quali Clubhouse International e NAMI (National Alliance on Mental Illness). Una squadra che a pochi giorni dalla sua formazione si è già messa in moto in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, orgogliosa di portare in piazza anche a Bergamo “Tutti matti per il riso”, l’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi nato per sensibilizzare i cittadini sul ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 ottobre 2022) Bergamo. Offrire comprensione, informazioni e orientamento per superare i pregiudizi sulle malattie psichiche. Nasce con questo obiettivo Progetto Itaca Bergamo, in rete con 17 sedi sparse su tutto il territorio italiano e coordinate da Fondazione Progetto Itaca, parte di un movimento internazionale che offre una visione innovativa del, collaborando con importanti associazioni mondiali quali Clubhouse International e NAMI (National Alliance on Mental Illness). Una squadra che a pochi giorni dalla sua formazione si è già messa in moto in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, orgogliosa di portare in piazza anche a Bergamo “per il”, l’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi nato peri cittadini sul ...

SonoImprudente : RT @Medea602571611: 'Ero matta tra i matti. I matti sono matti nel profondo e alcuni molto intelligenti! Sono nate lì le mie più belle amic… - Medea602571611 : 'Ero matta tra i matti. I matti sono matti nel profondo e alcuni molto intelligenti! Sono nate lì le mie più belle… - GiadaUrdi : @marta__p__ Comunque volevo solo dire che tutti pensano a cosa regalarmi per il mio compleanno. Ma lo capiranno mai… - ariannaparmegi1 : RT @onlyceciaa: L’esempio del “non mollare mai” è proprio lui: lui che non ha mai mai mollato, non si è mai arreso, lui che dopo un periodo… - Franco110537 : FINCHÉ AVRÒ FIATO SCRIVERÒ CONTRO I GUERRAFONDAI E IL LORO AMORE AVVELENATO: LA GUERRA. TUTTI DOVREBBERO ATTIVARSI,… -