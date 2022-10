Tutti i beni russi sequestrati in Italia | da Villa Altachiara in giù

Leggi su formiche

La Guardia di Finanza ha sequestrato un intero complesso residenziale a Sirmione, in provincia di Brescia, proprietà di un oligarca russo per circa 15 milioni di euro, almeno. L'immobile risulta intesto a Grigory Vikotorovitsi Berezkin, presidente del consiglio di amministrazione di Esn, un gruppo di private equity con numerosi investimenti in diversi settori, inclusi l'energia, media, infrastrutture, petrolchimica e informatica. In realtà, la proprietà è direttamente intestata ad alcune società straniere, ma da quanto riferisce il Giornale di Brescia, sarebbero effettivamente dell'oligarca russo tra i sanzionati dell'Unione Europea. La zona del Garda è una delle destinazioni favorite dei turisti e, secondo le indagini, con lo scoppio della guerra "il Benaco ha perso 20 milioni di euro di introiti per la mancanza di turisti da Mosca".