Tumori: "Non chiamateci guerriere", vita di donne con cancro seno avanzato (Di martedì 4 ottobre 2022) Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) - "No, non chiamateci guerriere. Siamo donne che affrontano il dolore. E questa non è una battaglia, è un percorso in cui ognuna deve trovare il proprio equilibrio anche grazie al supporto di chi ha accanto". Rifiutano l'etichetta di combattente le donne con tumore al seno avanzato. "C'è un dolore che spacca la vita, i sentimenti, la quotidianità. Si affronta con forza, ma con alti e bassi - racconta Anna Maria Mancuso, presidente dell'associazione Salute Donna Onlus - E si piange anche, mentre le guerriere non cedono mai. Affrontare il dolore significa anche questo: condividerlo e camminare insieme sulla stessa strada". Sono circa 37mila in Italia. Quello che le donne con tumore al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) - "No, non. Siamoche affrontano il dolore. E questa non è una battaglia, è un percorso in cui ognuna deve trovare il proprio equilibrio anche grazie al supporto di chi ha accanto". Rifiutano l'etichetta di combattente lecon tumore al. "C'è un dolore che spacca la, i sentimenti, la quotidianità. Si affronta con forza, ma con alti e bassi - racconta Anna Maria Mancuso, presidente dell'associazione Salute Donna Onlus - E si piange anche, mentre lenon cedono mai. Affrontare il dolore significa anche questo: condividerlo e camminare insieme sulla stessa strada". Sono circa 37mila in Italia. Quello che lecon tumore al ...

ScaltritiLab : Sta arrivando la tecnologia per avere esami del DNA tumorale a costi molto bassi. Avere il profilo genetico complet… - fisco24_info : Tumori: 'Non chiamateci guerriere', vita di donne con cancro seno avanzato: (Adnkronos) - L'iniziativa, in 10 note… - SarebbeSusanna : RT @calabraducia: Facciamo prevenzione,è il primo passo per la salute e la protezione del nostro seno e non solo, soprattutto contro tutti… - lifestyleblogit : Tumori: 'Non chiamateci guerriere', vita di donne con cancro seno avanzato - - lebalenelosanno : RT @calabraducia: Facciamo prevenzione,è il primo passo per la salute e la protezione del nostro seno e non solo, soprattutto contro tutti… -