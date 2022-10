Tumore al seno, Hard Rock Cafe Italia al fianco di Lilt per raccolta fondi (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Hard Rock International continua a sostenere la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sul Tumore al seno, con la 23esima edizione di ‘Pinktober’ in tutti i Cafe, hotel e casinò della catena. Per tutto il mese di ottobre, anche gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia promuovono iniziative ed eventi di raccolta fondi attraverso l’Hard Rock Heals Foundation, l’organizzazione di beneficenza che coordina e sovrintende a tutte le iniziative filantropiche del gruppo, a favore della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Lo comunica il gruppo in una nota. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) –International continua a sostenere la campagna di sensibilizzazione eper la ricerca sulal, con la 23esima edizione di ‘Pinktober’ in tutti i, hotel e casinò della catena. Per tutto il mese di ottobre, anche glidi Firenze, Roma e Venezia promuovono iniziative ed eventi diattraverso l’Heals Foundation, l’organizzazione di beneficenza che coordina e sovrintende a tutte le iniziative filantropiche del gruppo, a favore della, Legana per la lotta contro i tumori. Lo comunica il gruppo in una nota. ...

