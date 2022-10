Totti-Noemi Bocchi | la prima foto insieme E Ilary ironizza sui Rolex

Leggi su tpi

(Di martedì 4 ottobre 2022) Escono allo scoperto Francescoe la sua nuova fiamma, e lo fanno nel ristorante storico nel quale il Pupone fece la proposta di matrimonio aBlasi. Per lavolta l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna sono statigrafati, in uno scatto pubblicato da Diva e Donna.ha le braccia alzate, quasi in segno di vittoria, lui sorride a chi li stagrafando. Dopo mesi vissuti nell’ombra, per non interferire nel matrimonio (finito) consi prende la sua rivincita. I due non si nascondono più. L’occasione è la festa per il 46esimo compleanno di, il 26 settembre sera. Un party a sorpresa, organizzato proprio da ...