Totti e Noemi Bocchi le prime foto mano nella mano e con i figli | non si nascondono più

E' la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto dell'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia non si nasconde più e già dalla copertina del settimanale di gossip si vedono Totti e Noemi mano nella mano. Sarà tutto in edicola da domani 5 ottobre ma già le prime foto di Noemi e Totti fanno parlare ancora. Sembrano una coppia come tante, lei forse sorride più di lui ma magari è solo in quello scatto che l'ex calciatore sembra pensieroso. Sono gli scatti rubati dai paparazzi il giorno del compleanno di Totti, non sono le foto ufficiali della coppia ma solo perché non le hanno scattate loro.

