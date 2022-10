Totti e il presunto flirt con Flavia Vento, la showgirl: “Spero di ricevere delle scuse” (Di martedì 4 ottobre 2022) Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Flavia Vento, il cui nome compare nell’affaire Totti-Blasi. E’ il 2005 quando Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 4 ottobre 2022) Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a, il cui nome compare nell’affaire-Blasi. E’ il 2005 quando Perizona Magazine.

infoitcultura : Tapiro a Flavia Vento per il presunto tradimento con Totti - infoitcultura : La vita di Cristiano Iovino (presunto flirt della Blasi) dopo il caso Totti-Ilary: «Ho paura. Andare in giro p - MondoTV241 : Totti/Blasi, la sorella di Cristiano Iovino contro chi ha divulgato notizie sul presunto flirt del fratello con la… - redazionerumors : Cristiano Iovino, presunto nuovo flirt di #IlaryBlasi e possibile motivo di rottura della coppia Totti-Blasi, è sta… - RegalinoV : Cristiano Iovino si sfoga: “Dopo l’affaire Ilary-Totti non posso più girare per Roma” -