Totoministri | venti di recessione | Meloni punta sul tecnico Panetta all’Economia

(Di martedì 4 ottobre 2022) Continua lo scontro nel centrodestra sulla nuova squadra di governo, a meno di dieci giorni dalla prima seduta del parlamento uscito dal voto del 25 settembre. Lega e Forza Italia chiedono entrambi ministeri di peso all’interno del nuovo esecutivo, da assegnare a esponenti politici e non semplici tecnici, come invece sembra preferire Giorgia. Secondo i retroscena, la presidente di Fratelli d’Italiainfatti a coprire molte delle caselle più ambite con esperti d’area. La volontà di assegnare nomi autorevoli ma non politici alla guida di ministeri come quello degli Esteri, dell’Interno, dell’Economia e anche della Salute, è uno dei punti di maggior tensione con gli alleati, che chiedono anche maggiore rappresentanza. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, lo schema attuale prevede tre ministeri a testa per Lega e Forza Italia, usciti ...

