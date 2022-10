(Di martedì 4 ottobre 2022)continua a piacere a mezza Europa, con lache starebbe pensando ad un assedio già per gennaio Un contratto in scadenza a fine stagione, un’occasione fin troppo ghiotta per non sfruttarla. Yourinon ne vuole sapere di rinnovare il proprio contratto con il Leicester City, con le foxes che sarebbero decise di L'articolo

DailyNews 24

I giorni passano ed il mercato della Roma si fa sempre più. A far sognare i tifosi giallorossi ci ha pensato il giornalista Fabio Caressa ai microfoni di ...sarebbe vicino all'acquisto di...Commenta per primo La fase finale della Conference League entra nele giovedì 28 aprile, alle 21, Leicester e Roma si affrontano nella semifinale d'andata, dopo ... Castagne; Maddison,, ... Tielemans, vivo l'interesse della Juventus Tielemans continua a piacere a mezza Europa, con la Juventus che starebbe pensando ad un assedio già per gennaio ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...