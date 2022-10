The Iron Claw: Holt McCallany nel cast del film sulla famiglia Von Erich (Di martedì 4 ottobre 2022) Nuova aggiunta al cast del film su una delle famiglie più celebri del mondo del Wrestling: si tratta di Holt McCallany, che affiancherà Zac Efron in The Iron Claw. Continua a prendere forma il cast di The Iron Claw, nuovo biopic incentrato sulla famiglia Von Erich, ben nota ai fan del Wrestling americano. Holt McCallany, star di Mindhunter, è stato scelto per interpretare Fritz Von Erich, patriarca della suddetta famiglia. Assieme a lui ci saranno Zac Efron, Harris Dickinson e Jeremy Allen White. Basato sulla storia vera dei Von Erich, The Iron Claw ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 ottobre 2022) Nuova aggiunta aldelsu una delle famiglie più celebri del mondo del Wrestling: si tratta di, che affiancherà Zac Efron in The. Continua a prendere forma ildi The, nuovo biopic incentratoVon, ben nota ai fan del Wrestling americano., star di Mindhunter, è stato scelto per interpretare Fritz Von, patriarca della suddetta. Assieme a lui ci saranno Zac Efron, Harris Dickinson e Jeremy Allen White. Basatostoria vera dei Von, The...

