Tetto al gas: perché la Ue non trova l’accordo (e chi ci guadagna senza il «price cap») Quanto consumano gli elettrodomestici (Di martedì 4 ottobre 2022) Un Tetto al prezzo del gas è ancora utile? In assenza di un accordo Ue, Paesi Bassi, Norvegia e Stati Uniti continuano a vedere crescere i propri profitti. Secondo Tabarelli (Nomisma) è il momento di chiedere il loro aiuto. Leonardi (Ecco): «Il cap è una misura per contenere più che ridurre i prezzi. Non risolve il problema di fondo» Leggi su corriere (Di martedì 4 ottobre 2022) Unal prezzo del gas è ancora utile? In asdi un accordo Ue, Paesi Bassi, Norvegia e Stati Uniti continuano a vedere crescere i propri profitti. Secondo Tabarelli (Nomisma) è il momento di chiedere il loro aiuto. Leonardi (Ecco): «Il cap è una misura per contenere più che ridurre i prezzi. Non risolve il problema di fondo»

GuidoDeMartini : ???? PER LA GERMANIA, PRIMA VIENE LA GERMANIA ???? La Germania sceglie di fare da sola. E la Commissione Ue si adegua,… - davcarretta : Olaf Scholz passa al 'wathever it takes' sull'energia: - tetto al prezzo di gas ed elettricità per famiglie e impr… - fattoquotidiano : Alla fine, come previsto, l’accordo sul tetto europeo al prezzo del gas non c’è, neanche nell’innovativa variante “… - mamelettrico : RT @scenarieconomic: Rinaldi: con il tetto sul prezzo del gas la Germania dà un aiuto di stato contrario alle norme UE - donyp00288476 : RT @scenarieconomic: Rinaldi: con il tetto sul prezzo del gas la Germania dà un aiuto di stato contrario alle norme UE -