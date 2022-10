Tennis: Torneo Nur - Sultan, Alcaraz fuori all'esordio (Di martedì 4 ottobre 2022) Il numero uno del mondo cede in due set a Goffin ROMA - esordio amaro per Carlos Alcaraz all'"Astana Open", Atp 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Il numero uno del mondo cede in due set a Goffin ROMA -amaro per Carlosall'"Astana Open", Atp 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di ...

