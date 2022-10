Tennis, Naomi Osaka diventa scrittrice per bambini: a dicembre uscirà il suo primo libro (Di martedì 4 ottobre 2022) Nuova avventura fuori dai campi da Tennis per Naomi Osaka, campionessa Slam ed ex numero uno del mondo. La 24enne statunitense ha infatti annunciato l’uscita del suo primo libro per bambini, “Come giocano i campioni”, edito da HarperCollins e con illustrazioni di Kamala Nair. L’opera prima di Osaka è quindi rivolta ai più piccoli e si basa sull’organizzazione Play Academy della giocatrice, che fornisce sovvenzioni e formazione per le organizzazioni sportive comunitarie. In una nota ufficiale Osaka ha spiegato come “la leadership, la fiducia, il lavoro di squadra e la resilienza che ho imparato in campo sono stati così preziosi per me”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Nuova avventura fuori dai campi daper, campionessa Slam ed ex numero uno del mondo. La 24enne statunitense ha infatti annunciato l’uscita del suoper, “Come giocano i campioni”, edito da HarperCollins e con illustrazioni di Kamala Nair. L’opera prima diè quindi rivolta ai più piccoli e si basa sull’organizzazione Play Academy della giocatrice, che fornisce sovvenzioni e formazione per le organizzazioni sportive comunitarie. In una nota ufficialeha spiegato come “la leadership, la fiducia, il lavoro di squadra e la resilienza che ho imparato in campo sono stati così preziosi per me”. SportFace.

sportface2016 : #Tennis In arrivo il primo libro di Naomi #Osaka, sarà rivolto ai bambini - minsarahyoon : Twitter NBA Giappone: —Naomi Osaka,( giocatrice di tennis) è venuta a vedere una partita della NBA in Giappone e h… - xbelle89x : @aschewholesin @electrolemon Buca di Beppo is a family-style Italian restaurant, Naomi Osaka is an athlete. (...tennis...?) -