Tennis, la FIT cambierà nome dal 16 ottobre e "sposerà" il padel (Di martedì 4 ottobre 2022) Piccola rivoluzione nelle sede federali del Tennis italiano. Durante la conferenza stampa tenutasi a Firenze in occasione del torneo ATP 250 che il capoluogo toscano ospiterà dal 10 al 16 ottobre, è stato annunciato un cambio di nome dell'organo federale. La Federazione Italiana Tennis, conosciuta con l'acronimo FIT, dal 16 ottobre cambierà ufficialmente il suo nome in Federazione Italiana Tennis e padel, il cui acronimo sarà dunque FITP. Prima della finale del torneo di Firenze, il consiglio federale si riunirà all'Hotel Continental, nei pressi di Palazzo Wanny, sede appunto del torneo ATP, e verrà ratificata la modifica del nome ufficiale della federazione.

