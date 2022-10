Tennis, come sta Jannik Sinner? Paolo Lorenzi: “Farà di tutto per essere a Firenze, ha rinunciato a dei soldi” (Di martedì 4 ottobre 2022) Paolo Lorenzi, direttore dell’Unicredit Firenze Open, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del torneo fiorentino, soffermandosi sulle condizioni di Jannik Sinner: “Jannik si è fatto male sabato a Sofia ed è stato costretto a cancellarsi da Astana. Siamo in costante contatto con il team di Sinner, ancora deve fare degli esami per valutare la vera entità dell’infortunio, ma ci sono buone possibilità di vederlo al via. Lui e Berrettini hanno rifiutato a ricchi ingaggi pur di venire a giocare a Firenze gratuitamente“. L’ex Tennista senese ha aggiunto qualche considerazione sugli orari di gioco e sul resto dell’entry list: “Da lunedì al sabato ci sarà una sessione diurna che comincerà alle 11.00 e una sessione serale con ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022), direttore dell’UnicreditOpen, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del torneo fiorentino, soffermandosi sulle condizioni di: “si è fatto male sabato a Sofia ed è stato costretto a cancellarsi da Astana. Siamo in costante contatto con il team di, ancora deve fare degli esami per valutare la vera entità dell’infortunio, ma ci sono buone possibilità di vederlo al via. Lui e Berrettini hanno rifiutato a ricchi ingaggi pur di venire a giocare agratuitamente“. L’exta senese ha aggiunto qualche considerazione sugli orari di gioco e sul resto dell’entry list: “Da lunedì al sabato ci sarà una sessione diurna che comincerà alle 11.00 e una sessione serale con ...

