Telefoni mobili: entro fine 2024 caricabatterie universale nella Ue (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Consiglio dovra' approvare ora formalmente la direttiva, che entrera' in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I paesi Ue disporranno di 12 mesi di ... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Consiglio dovra' approvare ora formalmente la direttiva, che entrera' in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I paesi Ue disporranno di 12 mesi di ...

Mamabo34962577 : Bene, si torna con i telefoni a gettoni! - LuigiIvanV : RT @IlZebraapois: PARIGI/STOCCOLMA/MILANO Reuters-Un tempo impensabile,quest'inverno i telefoni cellulari potrebbero rimanere spenti in tut… - grancetto : RT @IlZebraapois: PARIGI/STOCCOLMA/MILANO Reuters-Un tempo impensabile,quest'inverno i telefoni cellulari potrebbero rimanere spenti in tut… - IlZebraapois : PARIGI/STOCCOLMA/MILANO Reuters-Un tempo impensabile,quest'inverno i telefoni cellulari potrebbero rimanere spenti… - Marco_chp1 : RT @ImolaOggi: REUTERS - i telefoni cellulari potrebbero oscurarsi in tutta Europa questo inverno se interruzioni di corrente o razionament… -