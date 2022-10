infoitinterno : Superbonus, cosa farà Meloni? Dal 110% all'80% (o anche meno), ecco a cosa punta il nuovo governo - Gazzettino : #superbonus, cosa farà Meloni? L'agevolazione resta, ma sarà meno 'super': tutte le ipotesi in campo - infoitinterno : Superbonus 110% e agevolazioni edilizie, ecco cosa cambia - infoitinterno : Superbonus per la villetta e scadenza a dicembre, cosa fare se la ditta ritarda i lavori per infissi e fotovoltaico? - infoitinterno : Superbonus e unifamiliari, cosa deve fare chi ha superato lo scoglio del 30 settembre -

Unaè certa: se anche dovesse essere rinnovato non sarà più ' super '. Quantomeno non nella dimensione attuale del 110% . Il 31 dicembre ilper i lavori di efficientamento energetico o di ...Rivoluzionesappiamo Ad oggi, il110% rimarrà attivo fino alla fine del 2023 per poi diventare70% nel 2024 e 65% nel 2025. I primi che dovranno rinunciare alla ...Una cosa è certa: se anche dovesse essere rinnovato non sarà più “super”. Quantomeno non nella dimensione attuale del 110%. Il 31 dicembre il superbonus per i ...Una cosa è certa: se anche dovesse essere rinnovato non sarà più “super”. Quantomeno non nella dimensione attuale del 110%. Il 31 dicembre il superbonus per i ...