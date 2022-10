Stupri Roma, tre casi in pochi giorni: convocato d'urgenza il tavolo sicurezza (Di martedì 4 ottobre 2022) 'Il sesso è un'arma', spiega la criminologa Roberta Bruzzone. Una 40enne è stata violentata alla Garbatella, un ragazzo 22enne abusato da tre uomini a San Lorenzo e una 21enne è stata salvata dalla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) 'Il sesso è un'arma', spiega la criminologa Roberta Bruzzone. Una 40enne è stata violentata alla Garbatella, un ragazzo 22enne abusato da tre uomini a San Lorenzo e una 21enne è stata salvata dalla ...

mittdolcino : @Musso___ @Leonard27935404 @HuffPostItalia PS Non ti aspettare dunque nulla da una indagine EU che scopra ciò: a Ro… - Cesarina53 : RT @direpuntoit: A #Roma due stupri in quattro giorni, la criminologa @RobertaBruzzone: 'Mi aspetto una recrudescenza delle violenze'. htt… - direpuntoit : A #Roma due stupri in quattro giorni, la criminologa @RobertaBruzzone: 'Mi aspetto una recrudescenza delle violenze… - CinqueNews : Roma, due stupri in quattro giorni. Cosa è successo --» - Anna302478978 : ROMA CONTINUANO GLI STUPRI sospettati i poveri migranti della sinistra e Bergoglio Ultimo : studente abusato e d… -