Studente di 22 anni rapinato e stuprato a San Lorenzo: "Erano in tre, mi hanno trascinato nell'androne"

Sono stati attimi da incubo quelli vissuti a Roma da uno Studente sardo di 22 anni. Il giovane è stato picchiato, rapinato e infine violentato da un gruppo di tre persone nell'androne di un palazzo nel quartiere San Lorenzo ed è finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni a causa delle percosse che gli sono state inferte, soprattutto al volto. Il giovane è stato soccorso alle 7 di sabato scorso di fronte a un kebab di via Tiburtina, poi è stato accompagnato in ambulanza al Policlinico Umberto I. Il racconto del 22enne aggredito a San Lorenzo: la rapina, il pestaggio e lo stupro Gli inquirenti indagano al momento sulla versione dei fatti fornita dallo Studente universitario (ancora non chiarissima), che ha raccontato di essere stato aggredito mentre era di ritorno ...

