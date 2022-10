Stefano De Martino compie gli anni e si regala una villa a Posillipo da 2 milioni di euro

Leggi su tpi

(Di martedì 4 ottobre 2022) Un regalo decisamente speciale.Deha compiuto 33e per l’occasione si èto unada sogno, a, con accesso diretto al mare, dal valore pare di 2di, secondo quanto riporta The Pipol Gossip. Un angolo di paradiso, che il conduttore ha presentato orgoglioso sui social, con un video in cui mostra l’apertura a sorpresa del cancello di casa e uno scorcio mozzafiato sulla scogliera a ridosso sul mare. Decammina tra gli scogli inquadrando il panorama da sogno sul Tirreno. Lui non aggiunge nulla e lascia parlare le immagini. Il filmato ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. L’abitazione di lusso si troverebbe all’interno di un parco privato, che permette l’accesso diretto al ...