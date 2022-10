Sputava sangue | così poteva La figlia di Al Bano | le parole che fanno calare il gelo a Rai1

Leggi su liberoquotidiano

Dolorosa, commovente confessione di Romina Carrisi,di Ale Romina Power. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha ricordato ledel nonno Carmelo, papà del crooner di Cellino San Marco, che durante la Seconda guerra mondiale era stato prigioniero dei nazisti in Germania e poi in Albania.potenti e quanto mai attuali, visto il dramma dell'Ucraina e l'incubo di una guerra mondiale con annesso spauracchio nucleare che incombe anche sulla testa della ricca Europa. "Mio nonno è stato prigioniero in Albania e mi raccontava che si mordeva la guancia con i dentie andava in infermeria dove lo facevano mangiare", ha spiegato commossa Romina. Storie d'altri tempi, di sofferenza e lotta per la vita.