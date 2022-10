Spalletti: «Kvara ha chiesto scusa per non aver passato la palla» (Di martedì 4 ottobre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la grande vittoria riportata contro l’Ajax in Champions Cosa mi ha reso orgoglioso? “Quando vai sotto in uno stadio così, riprendere subito la convizione e continuare a pressare e proporre gioco era la cosa più difficile. La squadra non si è mai lasciata influenzare dal risultato, ha continuato ad attaccare” La serata più bella in Europa? “A Manchester ne presi sette. Al di là del risultato, la prestazione: è stata di livello, dà consapevolezza e convinzione di avere qualità sulle quali si può lavorare. Vanno fatti i meriti ai giocatori per aver giocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti, e sono meriti che loro hanno” Tutti hanno dato un contributo? “Se non funzionano tutti i giocatori, non si fanno prestazioni così: Raspadori e Simeone ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la grande vittoria riportata contro l’Ajax in Champions Cosa mi ha reso orgoglioso? “Quando vai sotto in uno stadio così, riprendere subito la convizione e continuare a pressare e proporre gioco era la cosa più difficile. La squadra non si è mai lasciata influenzare dal risultato, ha continuato ad attaccare” La serata più bella in Europa? “A Manchester ne presi sette. Al di là del risultato, la prestazione: è stata di livello, dà consapevolezza e convinzione die qualità sulle quali si può lavorare. Vanno fatti i meriti ai giocatori pergiocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti, e sono meriti che loro hanno” Tutti hanno dato un contributo? “Se non funzionano tutti i giocatori, non si fanno prestazioni così: Raspadori e Simeone ...

