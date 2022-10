Sondaggio Swg: il 30% degli elettori ha scelto il Pd “per battere la destra”, il 21% per abitudine. Per i 5 stelle decisiva la leadership di Conte (Di martedì 4 ottobre 2022) Cosa ha spinto i 5,3 milioni di elettori superstiti del Pd ad accordare, anche questa volta, la propria preferenza al partito di Enrico Letta? Più di tutto il resto il “voto utile” in funzione anti-destra. Ma anche l’europeismo e, in buona parte, l’abitudine. È quanto risulta dal Sondaggio Radar Swg condotto dal 28 settembre al 3 ottobre su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni, a cui sono state chieste le motivazioni della scelta elettorale. Il 30% di chi ha votato dem ha risposto di averlo fatto “per cercare di battere la destra“, il 25% “perché è un partito europeista” e ben il 21%, oltre uno su cinque, “perché l’ho sempre votato“, cioè per abitudine. Quasi tre quarti degli elettori Pd (il 68%) affermano poi di apprezzare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Cosa ha spinto i 5,3 milioni disuperstiti del Pd ad accordare, anche questa volta, la propria preferenza al partito di Enrico Letta? Più di tutto il resto il “voto utile” in funzione anti-. Ma anche l’europeismo e, in buona parte, l’. È quanto risulta dalRadar Swg condotto dal 28 settembre al 3 ottobre su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni, a cui sono state chieste le motivazioni della scelta elettorale. Il 30% di chi ha votato dem ha risposto di averlo fatto “per cercare dila“, il 25% “perché è un partito europeista” e ben il 21%, oltre uno su cinque, “perché l’ho sempre votato“, cioè per. Quasi tre quartiPd (il 68%) affermano poi di apprezzare la ...

fattoquotidiano : Sondaggio Swg: il 30% degli elettori ha scelto il Pd “per battere la destra”, il 21% per abitudine. Per i 5 stelle… - Renemargot1 : RT @CiroPetrosillo: Sondaggio SWG diffuso dal TG La7. Il M5S avanza di 1.2 punti, più di tutti ???? 3/10/2022 - BruneAngel_ : RT @CiroPetrosillo: Sondaggio SWG diffuso dal TG La7. Il M5S avanza di 1.2 punti, più di tutti ???? 3/10/2022 - danieledv79 : RT @mariamacina: Ieri un sondaggio Swg dava al Pd già un punto in meno rispetto al 19,1 di dieci giorni fa, con i Cinquestelle più avanti d… - AltriMondiGazza : RT @you_trend: ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7: a una settimana dal voto crescono FdI (+0,8), M5S (+1,1) e Az/IV (+0,5), mentre cal… -