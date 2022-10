Sondaggi elettorali Swg | salgono FdI | M5S | Terzo Polo | giù Pd | Lega e Forza Italia

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 4 ottobre 2022) In aumento sono anche +Europa e Sinistrana e Verdi C’è chi dice un po’ ironicamente che glini “corrono sempre in soccorso del vincitore”. A guardare i primidi Swg sembra che sia vero. A essere premiati nella prima rilevazione post-voto sono i partiti percepiti come vincitori delle elezioni. Innanzitutto Fratelli d’, che passa dal 26% al 26,8%, e lo fa principalmente a spese degli alleati. La, infatti, scende all’8,2% perdendo sei decimali, mentrecala al 7,6%, lasciando sul terreno mezzo punto. Sempre nel centrodestra è segnalato in aumento Noi Moderati, dal 0,9% all’1,2%. Tuttavia la formazione con l’incremento maggiore è il Movimento 5 Stelle, che torna a ...