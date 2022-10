Siria: Angela Merkel riceverà premio Nansen per i Rifugiati dell'Unhcr (Di martedì 4 ottobre 2022) Damasco, 4 ott. (Adnkronos) - L'Unhcr ha annunciato che Angela Merkel riceverà il premio Nansen per i Rifugiati dell'Unhcr 2022. Ogni anno questo premio – che prende il nome dal norvegese Fridtjof Nansen, esploratore, scienziato, diplomatico e umanitario – viene assegnato ad un individuo, un gruppo o un'organizzazione per il loro straordinario impegno per proteggere i Rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi. Sotto la guida dell'allora cancelliere, è la motivazione, la Germania ha accolto più di 1,2 milioni di Rifugiati e richiedenti asilo nel 2015 e nel 2016, all'apice del conflitto in Siria e mentre terribili violenze si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Damasco, 4 ott. (Adnkronos) - L'ha annunciato cheilper i2022. Ogni anno questo– che prende il nome dal norvegese Fridtjof, esploratore, scienziato, diplomatico e umanitario – viene assegnato ad un individuo, un gruppo o un'organizzazione per il loro straordinario impegno per proteggere i, gli sfollati interni e gli apolidi. Sotto la guida'allora cancelliere, è la motivazione, la Germania ha accolto più di 1,2 milioni die richiedenti asilo nel 2015 e nel 2016, all'apice del conflitto ine mentre terribili violenze si ...

MontiFrancy82 : #angelamerkel riceverà il Premio Nansen per i Rifugiati dell’ @UNHCRItalia per aver protetto i rifugiati all’apice… - chiaraUNHCR : Congratulazioni alla vincitrice globale del #NansenAward 2022, Angela Merkel! Il suo coraggio morale e politico e l… - SMSNEWSOFFICIAL : #angelamerkel riceverà il Premio Nansen per i Rifugiati dell’ @UNHCRItalia per aver protetto i rifugiati all’apice… - SMSNEWSOFFICIAL : Angela Merkel riceverà il Premio Nansen per i Rifugiati dell’UNHCR per aver protetto i rifugiati all’apice della cr… - Agenparl : Angela Merkel riceverà il Premio Nansen per i Rifugiati dell’#Unhcr per aver protetto i rifugiati al ... - -