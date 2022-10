Siamo all’ultimo scalino prima dell’inferno di una guerra mondiale? (Di martedì 4 ottobre 2022) di Stefano Briganti Purtroppo si è arrivati all’ultimo scalino dell’escalation oltre il quale c’è la terza guerra mondiale. Nel 2007, alla conferenza di Monaco, una persona con una pericolosa sindrome da imperialismo, ovvero Putin, aveva lanciato un segnale chiaro. Discutibili o no i fatti risalenti alla disgregazione dell’Urss e le assicurazioni “not one inch eastward” di James Baker a Mikhail Gorbachev del 1990 riferita alla espansione Nato nei paesi ex Ussr, Putin aveva indicato proprio nell’avvenuto allargamento a est una minaccia alla Federazione Russa. Indicazione rimasta inascoltata e ignorata dalle diplomazie occidentali e dagli organismi internazionali. Da anni gli Usa sapevano che l’Ucraina rivestiva un ruolo chiave nei Balcani. Dopo il Maidan, nel 2014, l’Ucraina, non ancora Nato e considerata a torto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) di Stefano Briganti Purtroppo si è arrivatidell’escalation oltre il quale c’è la terza. Nel 2007, alla conferenza di Monaco, una persona con una pericolosa sindrome da imperialismo, ovvero Putin, aveva lanciato un segnale chiaro. Discutibili o no i fatti risalenti alla disgregazione dell’Urss e le assicurazioni “not one inch eastward” di James Baker a Mikhail Gorbachev del 1990 riferita alla espansione Nato nei paesi ex Ussr, Putin aveva indicato proprio nell’avvenuto allargamento a est una minaccia alla Federazione Russa. Indicazione rimasta inascoltata e ignorata dalle diplomazie occidentali e dagli organismi internazionali. Da anni gli Usa sapevano che l’Ucraina rivestiva un ruolo chiave nei Balcani. Dopo il Maidan, nel 2014, l’Ucraina, non ancora Nato e considerata a torto da ...

