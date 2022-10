Serie A | giudice sportivo dopo ottava giornata | Juric fermato per un turno | 12 000 euro di multa all’Atalanta

(Di martedì 4 ottobre 2022) Brutte notizie in casa Torino. Il tecnico Ivanè infatti stato espulso durante l’ultima gara e per questo non sarà in panchina nel match contro l’Empoli. Oltre questo, ilha anche comminato all’allenatore granata unadi 5mila. Chi invece dovrà pagare unaancora più salata è l’Atalanta, 12mila, per aver i suoi sostenitori intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti del Presidente della Fiorentina. SportFace.

Il Giudice Sportivo ha deliberato sulle gare dello scorso weekend, settima giornata del girone di andata di Serie B. Nessun giocatore del Genoa è stato squalificato e quindi, fatto salvo ...Brutte notizie in casa Torino. Il tecnico Ivan Juric è infatti stato espulso durante l'ultima gara e per questo non sarà in panchina nel match contro l'Empoli.