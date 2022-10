Serie A 22 23 | 8^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 4 ottobre 2022) All’indomani della fine dell’8^diA, come di consueto, ilha reso noti i principali provvedimenti disciplinari. Rispetto allo scorso turno, tuttavia, non si segnalano nuovi squalificati, men che meno espulsi, almeno tra i calciatori. Espulso e squalificato a causa delle reiterate proteste durante il match contro il Napoli è invece il tecnico del Torino, Ivan Juric, che è stato sanzionato anche con un’ammenda di 5.000 euro. Il croato, pertanto, non siederà in panchina nel match casalingo contro l’Empoli. Quello che si aggiorna, invece, è l’elenco dei diffidati, che comincia a rinfoltirsi per la prima volta in questa stagione. Oltre al già presente Destiny Udogie, si aggiunge un altro giocatore dell’Udinese, ovvero Rodrigo Becao. A fargli compagnia Hans Hateboer dell’Atalanta, Sofyan ...