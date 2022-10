Sciopero Trenord il 9 ottobre | 24 ore senza treni garantiti in Lombardia

infoitinterno : Sciopero Trenord sabato 8 e domenica 9 ottobre - infoitinterno : Nuovo sciopero di Trenord sabato 8 e domenica 9 ottobre - qn_giorno : #Lombardia #Treni #Sciopero #Trenord sabato 8 e domenica 9 ottobre: tutte le informazioni - MilanoInForma : Gli orari dello sciopero dei mezzi a Milano: nessuna corsa garantita - DBenedectus : Lo sciopero tra sabato e domenica. L'avviso di Trenord -

Nessun treno garantito. Tra sabato 8 e domenica 9 ottobre va in scena a Milano lodei lavoratori di, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale. 'Si avvisa che dalle ore 21 di sabato 8 ottobre alle ore 21 di domenica 9 ottobre è stato indetto uno ...Lo stesso che ha anche proclamato unoper domenica dalle 9 alle 17, quando sarà già in corso l'altra protesta delle rappresentanze sindacali. Per muoverti con i mezzi pubblici e in ...Si prospetta un weekend difficile per chi dovrà spostarsi con il treno in Lombardia. I lavoratori di Trenord hanno proclamato uno sciopero senza fasce di garanzia per sabato 8 e domenica 9 ottobre. No ...Disagi in vista nel weekend per chi si sposta in treno in Lombardia. Trenord ha annunciato un nuovo sciopero, dalle 21 di sabato 8 ottobre fino alle 21 di domenica 9. Lo stop di 12 ore è indetto da pa ...