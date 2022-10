Sangiovanni, il nuovo singolo è Fluo, sale l’attesa dei live di Roma e Milano (Di martedì 4 ottobre 2022) Sangiovanni annuncia il nuovo singolo è Fluo che presenterà dal vivo ai due concerti evento nei palasport di Milano e Roma Prodotto Simon Says, Fluo, nuovo singolo di Sangiovanni, viene pubblicato a pochi giorni dai due concerti evento nei palazzetti: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Forum di Assago, Milano. Due feste che celebreranno l’incredibile anno di successi di Sangiovanni: 22 platini e 5 ori in Italia, il successo internazionale di Mariposas con Aitana che è doppio disco di platino in Spagna. I colori sono sempre stati un elemento identificativo della creatività di Sangiovanni. Il fucsia, in primis, e molti altri ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 4 ottobre 2022)annuncia ilche presenterà dal vivo ai due concerti evento nei palasport diProdotto Simon Says,di, viene pubblicato a pochi giorni dai due concerti evento nei palazzetti: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport die il 23 ottobre al Forum di Assago,. Due feste che celebreranno l’incredibile anno di successi di: 22 platini e 5 ori in Italia, il successo internazionale di Mariposas con Aitana che è doppio disco di platino in Spagna. I colori sono sempre stati un elemento identificativo della creatività di. Il fucsia, in primis, e molti altri ...

IlContiAndrea : #Fluo è il nuovo singolo di #sangiovanni, in uscita venerdì 7 ottobre, prodotto da Simon Says. La copertina nasce d… - _niclaaaa_ : RT @ilavch: qua nel giro di 24h è uscito fuori: attore nella serie di verdone, super mega pezzo nuovo in uscita e nuova collezione con st!n… - Elisa96440916 : RT @ilavch: qua nel giro di 24h è uscito fuori: attore nella serie di verdone, super mega pezzo nuovo in uscita e nuova collezione con st!n… - ilavch : qua nel giro di 24h è uscito fuori: attore nella serie di verdone, super mega pezzo nuovo in uscita e nuova collezi… - mely_iovino : RT @IlContiAndrea: #Fluo è il nuovo singolo di #sangiovanni, in uscita venerdì 7 ottobre, prodotto da Simon Says. La copertina nasce da una… -