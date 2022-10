Salvini dopo il Consiglio Federale della Lega: “Priorità è bloccare aumento bollette. Centrodestra lavorerà 5 anni senza litigi” (Di martedì 4 ottobre 2022) “Ci lavoriamo da mesi e sarà la Priorità del prossimo Governo scelto dagli italiani: bloccare l’aumento delle bollette di luce e gas”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini al termine del Consiglio Federale della Lega. “Poi certo sbloccare cantieri, riportare sicurezza nelle città, estendere la flat tax e azzerare la leggere Fornero così come applicare l’autonomia saranno passaggi fondamentali”, ha continuato sottolineando che “gli uomini e le donne della Lega” sono “pronti a un governo di Centrodestra” che “lavorerà per 5 anni senza beghe e senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) “Ci lavoriamo da mesi e sarà ladel prossimo Governo scelto dagli italiani:l’delledi luce e gas”. Così il leader, Matteoal termine del. “Poi certo scantieri, riportare sicurezza nelle città, estendere la flat tax e azzerare la leggere Fornero così come applicare l’autonomia saranno passaggi fondamentali”, ha continuato sottolineando che “gli uomini e le donne” sono “pronti a un governo di” che “per 5beghe e...

