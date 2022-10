"Salvini candidato naturale". E questi nomi. Giorgetti-Zaia, pressing su Meloni (Di martedì 4 ottobre 2022) No, non abbiamo consegnato una lista a Giorgia Meloni. C'è una lista di ministeri interessanti per la Lega, ma non abbiamo parlato di nomi". Giancarlo Giorgetti, al termine del Consiglio federale della Lega, si sbottona raggiunto dai giornalisti di Fanpage.it e Fattoquotidiano.it. E lancia una sfida a Giorgia Meloni, premier in pectore del futuro governo di centrodestra. Il nome per il Viminale è quello di Matteo Salvini? "Mi sembra una candidato naturale", ha risposto il numero 2 della Lega, rilanciando le quotazioni del Capitano. Secondo alcuni retroscena, la leader di Fratelli d'Italia avrebbe pensato a un "lodo": non riassegnare lo stesso Dicastero a chi è già stato ministro. In questo senso, sono pesanti anche le parole del governatore del Veneto Luca ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) No, non abbiamo consegnato una lista a Giorgia. C'è una lista di ministeri interessanti per la Lega, ma non abbiamo parlato di". Giancarlo, al termine del Consiglio federale della Lega, si sbottona raggiunto dai giornalisti di Fanpage.it e Fattoquotidiano.it. E lancia una sfida a Giorgia, premier in pectore del futuro governo di centrodestra. Il nome per il Viminale è quello di Matteo? "Mi sembra una", ha risposto il numero 2 della Lega, rilanciando le quotazioni del Capitano. Secondo alcuni retroscena, la leader di Fratelli d'Italia avrebbe pensato a un "lodo": non riassegnare lo stesso Dicastero a chi è già stato ministro. In questo senso, sono pesanti anche le parole del governatore del Veneto Luca ...

