Affaritaliani : Salute, Confalone (Novartis): futuro è medicina di popolazione -

Il Sole 24 ORE

Ne è convinto Valentino, Country President e Amministratore Delegato Novartis Italia, che a margine della conferenza stampa di presentazione, alla presenza dell'Assessore alla Sanità, ...Gelsomina, quindi, corre a Napoli, in ospedale, per verificare le condizioni didel consorte,... Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marinae la new ... Salute, Confalone (Novartis): futuro è medicina di popolazione - Il Sole 24 ORE Roma, 4 ott. (askanews) - 'La lettera di intenti' sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, firmata con la Regione Lazio, 'è un ..."Un obiettivo che guarda a un futuro più vicino di quello che si immagini, nel quale le innovazioni in campo medico permetteranno di prevedere le patologie e di intervenire con la prevenzione, evitand ...