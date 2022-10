Salernitana-Verona, chi perde salta: a rischio Nicola e Cioffi (Di martedì 4 ottobre 2022) Ultima spiaggia. Salernitana-Verona di domenica pomeriggio è una sfida decisiva per gli allenatori Davide Nicola e Gabriele Cioffi: entrambi... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Ultima spiaggia.di domenica pomeriggio è una sfida decisiva per gli allenatori Davidee Gabriele: entrambi...

corradone91 : RT @NicoSchira: Non solo 3 punti in palio domenica in #Salernitana-#Verona: i due tecnici Davide #Nicola e Gabriele #Cioffi si giocano la p… - vincy88778 : RT @NicoSchira: Non solo 3 punti in palio domenica in #Salernitana-#Verona: i due tecnici Davide #Nicola e Gabriele #Cioffi si giocano la p… - FootballReprt : RT @NicoSchira: Non solo 3 punti in palio domenica in #Salernitana-#Verona: i due tecnici Davide #Nicola e Gabriele #Cioffi si giocano la p… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Non solo 3 punti in palio domenica in #Salernitana-#Verona: i due tecnici Davide #Nicola e Gabriele #Cioffi si giocano la p… - NicoSchira : Non solo 3 punti in palio domenica in #Salernitana-#Verona: i due tecnici Davide #Nicola e Gabriele #Cioffi si gioc… -