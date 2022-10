Russia, pesce e pecore alle famiglie di chi va in guerra (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – pecore e pesce surgelato in Russia alle famiglie toccate dalla mobilitazione parziale che il presidente Vladimir Putin ha ordinato per la guerra contro l’Ucraina. Da diverse regioni del paese arrivano news relative a ‘indennizzi’ particolari per chi assiste alla partenza di un parente verso il fronte. Nell’isola di Sakhalin, come riferisce il sito Iasakh.com, la ‘ricompensa’ è costituita da 5-6 kg di pesce surgelato per ogni soldato arruolato. Anton Gerashenko, consulente del ministero degli Interni ucraino, su Twitter riporta la notizia che viene attribuita, come fonte, anche a Mikhail Shuvalov, capo del Comitato Esecutivo Regionale del partito Russia Unita. Nella Repubblica di Tuva, invece, si punta sulle pecore. Un ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) –surgelato intoccate dalla mobilitazione parziale che il presidente Vladimir Putin ha ordinato per lacontro l’Ucraina. Da diverse regioni del paese arrivano news relative a ‘indennizzi’ particolari per chi assiste alla partenza di un parente verso il fronte. Nell’isola di Sakhalin, come riferisce il sito Iasakh.com, la ‘ricompensa’ è costituita da 5-6 kg disurgelato per ogni soldato arruolato. Anton Gerashenko, consulente del ministero degli Interni ucraino, su Twitter riporta la notizia che viene attribuita, come fonte, anche a Mikhail Shuvalov, capo del Comitato Esecutivo Regionale del partitoUnita. Nella Repubblica di Tuva, invece, si punta sulle. Un ...

