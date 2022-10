Rugby, Sei Nazioni femminile 2023: l’Italia giocherà le sfide casalinghe a Parma (Di martedì 4 ottobre 2022) È la vigilia della Coppa del mondo femminile di Rugby e l’Italia sfiderà Canada, USA e Giappone per conquistare una storica qualificazione ai playoff. Ma per le azzurre poi ci sarà poco tempo per rilassarsi, con il Tiktok Women’s Six Nations 2023, in programma dal 25 marzo al 29 aprile. E le azzurre di Andrea Di Giandomenico saranno impegnate per tre volte sul campo amico, mentre le trasferte previste sono quelle al Franklin’s Gardens di Northampton contro l’Inghilterra e in Scozia, contro le britanniche. Match casalinghi, invece, contro la Francia il 26 marzo, l’Irlanda il 15 aprile e il Galles il 29 aprile. E come l’anno scorso, anche questa edizione vedrà lo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma come palcoscenico dei match di Elisa Giordano e compagne. Il Tiktok Women’s Six Nations ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) È la vigilia della Coppa del mondodirà Canada, USA e Giappone per conquistare una storica qualificazione ai playoff. Ma per le azzurre poi ci sarà poco tempo per rilassarsi, con il Tiktok Women’s Six Nations, in programma dal 25 marzo al 29 aprile. E le azzurre di Andrea Di Giandomenico saranno impegnate per tre volte sul campo amico, mentre le trasferte previste sono quelle al Franklin’s Gardens di Northampton contro l’Inghilterra e in Scozia, contro le britanniche. Match casalinghi, invece, contro la Francia il 26 marzo, l’Irlanda il 15 aprile e il Galles il 29 aprile. E come l’anno scorso, anche questa edizione vedrà lo Stadio Sergio Lanfranchi dicome palcoscenico dei match di Elisa Giordano e compagne. Il Tiktok Women’s Six Nations ...

ale_riccio11 : Quest’anno si punta a: -Leinster in Europa per il Rugby -Reggina in A -Italia quarta al Sei Nazioni. Parlerò solo… - roserra757 : @DiegoFusaro Pure novax sei ? Ma una cazzo di qualità ce l'hai ? Che ne so....ti piace la pizza capricciosa, il rug… - geromax67 : RT @ILENIALazzaro: Un vicino di casa speciale saluta l’attività professionistica, ma lo sport è per sempre Alberto Saccardo ?? Da piccoli gi… - ILENIALazzaro : Un vicino di casa speciale saluta l’attività professionistica, ma lo sport è per sempre Alberto Saccardo ?? Da picco… - Gianchi_29 : @QuelGiornale Vedervi parlare di rugby è un piacere, si vede che lo fate con passione. Ange lo si tiene sott’occhio… -