Robinho, la Giustizia Italiana ha chiesto l'estradizione (Di martedì 4 ottobre 2022) Robinho è stato condannato a 9 anni di reclusione per violenza sessuale: la Giustizia Italiana chiede l'estradizione Il Ministero della Giustizia italiano ha chiesto al Brasile l'estradizione dell'ex attaccante del Milan Robinho. Il calciatore è stato condannato in via definitiva il 19 gennaio scorso a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che subì abusi in un locale a Milano la notte del 22 gennaio 2013. È molto probabile che il brasiliano e il suo amico Riccardo Falco, l'altro condannato insieme ad altri 4 che non sono stati trovati, non saranno consegnati perché la Costituzione brasiliana non consente l'estradizione dei propri cittadini. Ora, comunque, spetterà alle autorità brasiliane ...

