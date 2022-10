Robinho condannato per stupro, l’Italia chiede l’estradizione al Brasile (Di martedì 4 ottobre 2022) Vista la condanna in via definitiva a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, il Ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione per l’ex attaccante del Milan Robinho: insieme a un amico, la notte del 22 gennaio 2013 i due abusarono di una donna albanese di 23 anni in un locale a Milano. L’Ufficio esecuzione della Procura milanese è stato informato dell’invio della richiesta da parte del dicastero: a febbraio, con atti firmati dalla pm Adriana Blasco, era stato inoltrato anche un mandato d’arresto internazionale per l’ex fantasista rossonero e per il suo amico Ricardo Falco, entrambi attualmente in Brasile. Le autorità di Brasilia e di Roma sono rimaste in contatto negli ultimi mesi, ma la costituzione del Paese non consente l’estradizione dei propri cittadini, rendendo ... Leggi su tpi (Di martedì 4 ottobre 2022) Vista la condanna in via definitiva a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, il Ministero della Giustizia ha inoltrato alla richiesta di estradizione per l’ex attaccante del Milan: insieme a un amico, la notte del 22 gennaio 2013 i due abusarono di una donna albanese di 23 anni in un locale a Milano. L’Ufficio esecuzione della Procura milanese è stato informato dell’invio della richiesta da parte del dicastero: a febbraio, con atti firmati dalla pm Adriana Blasco, era stato inoltrato anche un mandato d’arresto internazionale per l’ex fantasista rossonero e per il suo amico Ricardo Falco, entrambi attualmente in. Le autorità di Brasilia e di Roma sono rimaste in contatto negli ultimi mesi, ma la costituzione del Paese non consentedei propri cittadini, rendendo ...

