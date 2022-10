Robinho condannato per stupro | l' Italia chiede l' estradizione al Brasile

fattoquotidiano : “Consegnateci Robinho”: il ministero della Giustizia chiede al Brasile l’estradizione dell’ex calciatore condannato… - LaStampa : Robinho, il ministero della Giustizia chiede l’estradizione al Brasile. Era stato condannato a nove anni per stupro - Vania54078993 : L'Italia chiede l'estradizione per Robinho, condannato per violenza sessuale - infoitinterno : L'ex Milan Robinho condannato per stupro: chiesta l'estradizione al Brasile - PaolaRgnm : RT @pallonatefaccia: Finalmente le autorità italiane hanno fatto richiesta d'estrazione al #Brasile per #Robinho, che lo scorso gennaio è s… -

deve scontare la pena in Italia. Il ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione per l'ex attaccante del Milan ,in via definitiva assieme a un ...deve scontare la pena in Italia. Il ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione per l'ex attaccante del Milan,in via definitiva assieme a un ...E’ molto probabile che non verranno mai consegnati, perché la Costituzione brasiliana non consente l’estradizione di propri cittadini per questo genere di reati commessi all’estero.Robinho deve scontare la pena in Italia. Il ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione per l’ex attaccante del Milan, condannato in via definitiva assieme a un ...