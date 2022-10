Rider morto investito a Firenze | Glovo lo licenzia | «Un errore | ci scusiamo»

(Di martedì 4 ottobre 2022) Sebastian Galassi è statosabato 1 ottobre in via De Nicola, sul lungarno di. Stava facendo una consegna per, cercando di mettere da parte qualche guadagno. Poi...

Sebastian Galassi, lo studente-rider morto a Firenze durante una consegna e licenziato il giorno dopo con un'email. Sebastian studiava grafica e si manteneva facendo il rider a Firenze. È morto a 26 anni investito da un'auto durante una consegna. Un giovane rider di 26 anni, Sebastian, è morto in un incidente nella mia città Firenze mentre correva a fare una consegna. L'algoritmo licenzia il rider morto perché non distingue tra incidente mortale sul lavoro e mancata prestazione. Sebastian Galassi, lo studente-rider morto a Firenze durante una consegna e licenziato il giorno dopo con un'email.

E infatti èpoche ore dopo, per una consegna da pochi euro. Una tragedia che ha riaperto il dibattito sulla sicurezza deidi tutta Italia. Il giorno dopo, sulla mail di Sebastian, è ...Approfondimenti Incidente a Rovezzano:sul lavoro a 26 anniSebastian Galassi è stato investito sabato 1 ottobre in via De Nicola, sul lungarno di Firenze. Stava facendo una consegna per Glovo, cercando di mettere da parte qualche guadagno.Sebastian Galassi lavorava come rider per finanziarsi gli studi ma proprio mentre effettuava una consegna per Glovo è morto in un incidente con un Suv sabato 1 ottobre intorno alle 21:30. Se le indagi ...