Redmi Pad ufficiale | cosa propone il nuovo tablet dell’azienda cinese

Oggi è il giorno di Xiaomi 12T e 12T Pro : saranno finalmente annunciati nel corso di un evento speciale che si terrà a Monaco di Baviera, occasione perfetta per conoscere tutti i dettagli dei due ...Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo(lo avete visto il presunto video unboxing) , l'ultimo tablet di questo marchio il cui arrivo era stato previsto già tempo addietro sulla base delle indicazioni precedenti. Si tratta di un ...12T e 12T Pro non saranno soli, però, perché ci sarà anche Redmi Pad, tablet già visto in alcuni render e addirittura anche in un video unboxing. L'evento di Monaco rappresenterà il momento giusto per ...Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo Redmi Pad (lo avete visto il presunto video unboxing), l'ultimo tablet di questo marchio il cui arrivo era stato previsto già tempo addietro sulla base del ...