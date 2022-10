Recensione Corsair K100 Air Wireless | l’evoluzione della perfezione

Leggi su tuttotek

(Di martedì 4 ottobre 2022) In questo articolo andremo a vedere latastiera da gamingAiruna tastiera particolare che entra di prepotenza in un mercato di nicchia e lo fa al modo diAbbiamo imparato a conoscere la lineadigrazie allaRGB che senza dubbio è entrata nei nostri cuori per un’infinità di motivi. In questa nuova versione si stravolge buona parte di quello che abbiamo visto anche se rimane il fatto che la serie 100 è sempre sinonimo di qualità portata agli estremi del brand. Siamo davanti a una tastiera che ho descritto inizialmente di nicchia. Ho deciso di metterla in questa categoria per due sostanziali ...