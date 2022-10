Real Madrid, Ancelotti: “Ho sempre voluto vincere la Champions League” (Di martedì 4 ottobre 2022) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro lo Shakhtar Donetsk di domani: “Siamo preparati per questa partita. Ci sarà anche Modric ma ancora non ho deciso se dall’inizio. Out, invece, Ceballos che ha avuto un problema al ginocchio“. L’allenatore italiano ha risposto alla domanda se sia più difficile vincere la Champions o la Liga: “Ho sempre voluto vincere la Champions League: la Liga è importante ma la Champions è la competizione più importante del calcio e vincerla significa molto. In Champions contano i dettagli avendo a disposizione poche gare. Chi dice che dipende dalla fortuna sbaglia“. Ancelotti si è ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro lo Shakhtar Donetsk di domani: “Siamo preparati per questa partita. Ci sarà anche Modric ma ancora non ho deciso se dall’inizio. Out, invece, Ceballos che ha avuto un problema al ginocchio“. L’allenatore italiano ha risposto alla domanda se sia più difficilelao la Liga: “Hola: la Liga è importante ma laè la competizione più importante del calcio e vincerla significa molto. Incontano i dettagli avendo a disposizione poche gare. Chi dice che dipende dalla fortuna sbaglia“.si è ...

