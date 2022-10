Queste foto con squali e alligatori sono modificate e non c’entrano con l’uragano Ian (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 30 settembre 2022 su Facebook sono state pubblicate quattro foto. Nella prima si vedono due squali all’interno di quella che sembra una metro allagata. La seconda immagine mostra uno squalo nuotare in una strada inondata. Nella terza foto compare invece un coccodrillo all’interno di una stanza piena d’acqua. La quarta immagine, infine, mostra un coccodrillo nel vialetto di una casa. Le quattro foto sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Florida dopo il passaggio uragano Ian , squali e coccodrilli passeggiano per le strade». Il riferimento è all’uragano Ian che a fine settembre 2022 ha devastato diverse città costiere della Florida (Stati Uniti) e provocato oltre 100 morti. Il post oggetto ... Leggi su facta.news (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 30 settembre 2022 su Facebookstate pubblicate quattro. Nella prima si vedono dueall’interno di quella che sembra una metro allagata. La seconda immagine mostra uno squalo nuotare in una strada inondata. Nella terzacompare invece un coccodrillo all’interno di una stanza piena d’acqua. La quarta immagine, infine, mostra un coccodrillo nel vialetto di una casa. Le quattroaccompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Florida dopo il passaggio uragano Ian ,e coccodrilli passeggiano per le strade». Il riferimento è alIan che a fine settembre 2022 ha devastato diverse città costiere della Florida (Stati Uniti) e provocato oltre 100 morti. Il post oggetto ...

